Киев (адрес не указан)
Доступно в 697 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30
Экономия при брони: -17,80 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
420,40
Экономия при брони: -51,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
429,50
Экономия при брони: -92,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
147,37
Экономия при брони: -8,96 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
386,40
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
55,56
Экономия при брони: -8,24 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
422,22
Экономия при брони: -22,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
151,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
134,30
Экономия при брони: -11,54 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,02
Экономия при брони: -9,86 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
435,00
Экономия при брони: -18,85 грн