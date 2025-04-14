Харьков (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
135,87
Экономия при брони: -8,34 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
429,59
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
111,99
Экономия при брони: -11,36 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,40
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
153,00
Экономия при брони: -18,10 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
139,68
Экономия при брони: -13,89 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
386,22
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
148,72
Экономия при брони: -6,58 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
417,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
152,30 грн
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
409,08
Экономия при брони: -22,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Легколакс порошок для орального раствора 300 г банка №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Легколакс порошок для орального раствора 4 г пакет-саше №10
Корпорация Артериум