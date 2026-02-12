Диетические добавки, содержащие комплексы микро- и макроэлементов

Йодо-селен (Iodine-selenium)

ЙОДО-СЕЛЕН
Таблетки 0,25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН
Таблетки 0,25 г №80
Фармаком
Инструкция указана для ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0,25 г №40

Йодо-селен инструкция по применению

Показания к применению

Дополнительный источник йода и селена; способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы, нормализации обмена веществ, повышению иммунитета, обладает антиоксидантными свойствами.

Состав

Калия йодид — 0,065 мг, селена оксид — 0,00275 мг, вспомогательные компоненты.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Основная биологическая роль йода состоит в поддержании функции щитовидной железы и построении ее гормонов — тироксина и трийодтиронина. На сегодняшний день йод является единственным известным микроэлементом, участвующим в образовании этих гормонов. Физиологическая роль гормонов щитовидной железы очень велика: контроль за интенсивностью основного обмена, влияние на водно-солевой, жировой и углеводный обмены.

Как гормон, тироксин находится в постоянной связи с другими железами внутренней секреции, особенно с гипофизом и половыми железами, регулирует деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, стимулирует рост и умственное развитие ребенка. Недостаток йода как «строительного» элемента гормона щитовидной железы часто является скрытой причиной многих заболеваний.

Селен — микроэлемент, является одним из важнейших элементов для человека, который участвует во многих жизненно важных процессах, протекающих в организме: в образовании гормона щитовидной железы трийодтиронина, в выводе тяжелых металлов из организма, в обмене жиров, белков и углеводов, в окислительно-восстановительных процессах, взаимодействует с витаминами, ферментами. Существует тесная взаимосвязь между йодом и селеном — йод в организме не функционирует без селена, поэтому одновременный дефицит йода и селена приводит к более сильному гипотиреоза, чем дефицит одного йода. Недостаток селена в организме снижает функциональную активность гормонов щитовидной железы, поэтому обеспечение организма этими микроэлементами очень важно для организма.

Кроме вышеуказанных свойств, селен проявляет мощные антиоксидантные свойства, способствует защите клеточных мембран и предупреждению образования свободных радикалов, тем самым снижая риск возникновения онкологических заболеваний.

Недостаток селена приводит к снижению иммунитета, замедление роста, болезней кожи, волос, ногтей, развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, аллергических заболеваний, нарушение функционирования половой сферы, преждевременного старения организма.

Способ применения

Взрослым по 1 таблетке два раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема — до 1 месяца. В дальнейшем курс приема и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Противопоказания

Дети до 12 лет, беременные и женщины в период кормления грудью, индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ККАЛ/100 Г

93 ккал.

ПИЩЕВАЯ (ПИТАТЕЛЬНЫЕ) ЦЕННОСТЬ В 100 Г ПРОДУКТА

Белки — 10,3 г; углеводы — 0,5 г; жиры — 3,6 г.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг № 40 и № 80.

Срок годности

36 месяцев.

