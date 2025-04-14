Йодо-селен (Iodine-selenium)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
186.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
266.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
284.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
289.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
326.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
338.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
343.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,90
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
343.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,90
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
343.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
361.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
361.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
362.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
367.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн