Йодо-селен (Iodine-selenium)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
107.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
160.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
171.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
179.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
216.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Экономия при брони: -5,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
251.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
251.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
256.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
262.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
262.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
263.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Непокоренных, 59-М
266.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -9,00 грн