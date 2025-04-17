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Йодо-селен (Iodine-selenium)
Йодо-селен (Iodine-selenium)
Винница
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
25,70
Экономия при брони:
-0,05 грн
25,64
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
106.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
47,70
Экономия при брони:
-0,46 грн
47,25
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
115.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,60
Экономия при брони:
-4,80 грн
82,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
125.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
53,82
Экономия при брони:
-0,12 грн
53,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони:
-10,40 грн
80,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони:
-11,90 грн
104,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Экономия при брони:
-9,90 грн
80,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хотин, ул. Олимпийская, 81
167.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
168.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
87,00
Экономия при брони:
-2,61 грн
84,39
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Франко Ивана, 15/44
187.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони:
-9,10 грн
107,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
190.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
101,76
Экономия при брони:
-7,96 грн
93,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 6
191.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони:
-0,20 грн
116,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
192.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони:
-10,50 грн
105,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
192.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони:
-10,50 грн
105,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,10
Экономия при брони:
-30,29 грн
86,81
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
193.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
79,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
195.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,10
Экономия при брони:
-8,90 грн
107,20
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Экономия при брони:
-6,30 грн
83,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Экономия при брони:
-8,70 грн
79,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,30
Экономия при брони:
-30,36 грн
86,94
грн
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