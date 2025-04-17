Йодо-селен (Iodine-selenium)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -11,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 21
115.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
119,20
Экономия при брони: -30,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,30
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Братиславская, 26
123.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
83,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
123.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Экономия при брони: -11,20 грн
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
126.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,40
Экономия при брони: -14,44 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,40
Экономия при брони: -30,09 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Бориспольская, 26-Ж
126.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Экономия при брони: -11,20 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,30
Экономия при брони: -30,36 грн
Подорожник
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
129.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком