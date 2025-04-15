Йодо-селен (Iodine-selenium)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В городах рядом
Подорожник
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,18
Экономия при брони: -3,00 грн
Пульс
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
38.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
76,90
Экономия при брони: -0,22 грн
Пульс
Самбор, ул. Мазепы, 21-А
68.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Самбор, пл. Рынок, 36
68.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
82,57
Экономия при брони: -0,62 грн
Здорова родина
Самбор, пл. Рынок, 5
69.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
53,23
Экономия при брони: -0,29 грн
Пульс
Борислав, ул. Школьная, 1
75.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Пульс
Броды, ул. Юридика, 1
85.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Здорова родина
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
92.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Почаев, ул. Воссоединения, 3-А
108.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
113.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 30
113.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Подорожник
Тернополь, ул. Новый Свет, 2
117.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Здорова родина
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
138.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
94,62
Экономия при брони: -0,56 грн