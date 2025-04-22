Йодо-селен (Iodine-selenium)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
90,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,90
Экономия при брони: -10,90 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,00
Экономия при брони: -30,25 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,40
Экономия при брони: -30,09 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
89,70
Экономия при брони: -12,70 грн
Фармация
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
117,10
Экономия при брони: -30,29 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
6.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
87,10
Экономия при брони: -10,10 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Фармация
Киев, просп. Соборности, 6
7.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,40
Экономия при брони: -14,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
7.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
7.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
119,20
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Братиславская, 26
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
83,10
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
114,30
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
9.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Экономия при брони: -10,80 грн