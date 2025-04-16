Йодо-селен (Iodine-selenium)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В городах рядом
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Каменское, просп. Непокоренных, 59-М
115.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
121.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
124.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
132.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, бульв. Славы, 45
135.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
135.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
136.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком