Йодо-селен (Iodine-selenium)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Класна аптека
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
В городах рядом
Подорожник
Змиев, ул. Административная, 5
35.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
28,80
Экономия при брони: -0,85 грн
Подорожник
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
122.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,60
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,40
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 44 мин
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
142.4 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
142.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Павлоград, ул. Независимости, 164
165.0 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
112,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Самар, ул. Гетманская, 35
166.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Закрыто
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
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Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
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ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
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Открывается через 44 мин
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ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
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Экономия при брони: -4,40 грн