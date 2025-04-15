Йодо-селен (Iodine-selenium)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
116,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
72,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -13,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
9.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
104,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
88,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 45
62.3 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
68,00
Экономия при брони: -6,40 грн
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
74.1 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №40
Фармаком
90,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
87.5 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
115,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
91.2 км
ЙОДО-СЕЛЕН таблетки 0.25 г №80
Фармаком
112,10
Экономия при брони: -0,30 грн