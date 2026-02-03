ЙоSен® для детей можно употреблять детям в возрасте от 3 до 11 лет.

ЙоSен® для взрослых можно употреблять взрослым и детям старше 12 лет.

ЙоSен® для беременных и матерей, кормящих грудью можно употреблять беременным и матерям, которые кормят грудью.

Употреблять по 1 таблетке 1 раз в сутки во время или после еды, запивая питьевой водой. Курс употребления определяет врач индивидуально. Профилактический курс употребления обычно составляет 6–12 мес, далее срок употребления необходимо согласовывать с врачом индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.