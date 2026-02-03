Йосен® (Iosen®)
Йосен инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит основные вещества: калия йодат — 0,253 мг (что эквивалентно 150 мкг йода), натрия селенит — 0,167 мг (что эквивалентно 75 мкг селена).
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник йода и селена с целью нормализации функции щитовидной железы, профилактики состояний, связанных с дефицитом йода и селена, а также обогащения рациона населения, проживающего в регионах с недостаточным количеством йода в окружающей среде.
Для полноценной работы щитовидной железы важна ежедневная обеспеченность организма йодом и селеном в пределах норм суточной физиологической потребности. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Селен входит в состав ферментов, которые помогают усвоению йода щитовидной железой, и участвует в превращении гормонов щитовидной железы в активную форму.
Рекомендации по употреблению
ЙоSен® для детей можно употреблять детям в возрасте от 3 до 11 лет.
ЙоSен® для взрослых можно употреблять взрослым и детям старше 12 лет.
ЙоSен® для беременных и матерей, кормящих грудью можно употреблять беременным и матерям, которые кормят грудью.
Употреблять по 1 таблетке 1 раз в сутки во время или после еды, запивая питьевой водой. Курс употребления определяет врач индивидуально. Профилактический курс употребления обычно составляет 6–12 мес, далее срок употребления необходимо согласовывать с врачом индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов, не рекомендовано употреблять лицам с заболеваниями щитовидной железы, при которых противопоказаны препараты йода.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.