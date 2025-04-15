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Йосен® (Iosen®)

Йосен® (Iosen®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
191,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
121,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
139,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,57
Экономия при брони: -36,25 грн
128,32 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,45
Экономия при брони: -25,00 грн
141,45 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
83,22
Экономия при брони: -9,96 грн
73,26 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
128,32 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
174,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -19,60 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,20
Экономия при брони: -18,80 грн
150,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
192,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
127,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
113,21 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
139,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
139,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
136,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
73,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,00 грн
150,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
76,32
Экономия при брони: -1,02 грн
75,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
192,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,24
Экономия при брони: -35,09 грн
132,15 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
167,24
Экономия при брони: -31,84 грн
135,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,58
Экономия при брони: -12,46 грн
72,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,23
Экономия при брони: -33,93 грн
132,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,23
Экономия при брони: -22,15 грн
144,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
192,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,00 грн
150,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
149,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
192,00 грн
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