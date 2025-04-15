Львов (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,57
Экономия при брони: -36,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,45
Экономия при брони: -25,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
83,22
Экономия при брони: -9,96 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -19,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,20
Экономия при брони: -18,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
76,32
Экономия при брони: -1,02 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,24
Экономия при брони: -35,09 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
167,24
Экономия при брони: -31,84 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,58
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,23
Экономия при брони: -33,93 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,23
Экономия при брони: -22,15 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -15,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма