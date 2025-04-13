Киев (адрес не указан)
Доступно в 761 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
195,30
Экономия при брони: -43,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
190,80
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -14,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
191,00
Экономия при брони: -50,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,18
Экономия при брони: -33,84 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,04
Экономия при брони: -6,78 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,89
Экономия при брони: -30,71 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
167,89
Экономия при брони: -29,28 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
169,80
Экономия при брони: -25,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -14,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,70
Экономия при брони: -25,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
182,35
Экономия при брони: -36,37 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,52
Экономия при брони: -26,96 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,41
Экономия при брони: -24,07 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,41
Экономия при брони: -8,41 грн