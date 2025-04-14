Харьков (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,18
Экономия при брони: -26,52 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,16
Экономия при брони: -40,35 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,16
Экономия при брони: -11,05 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -16,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -16,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,78
Экономия при брони: -38,69 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,78
Экономия при брони: -11,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,32
Экономия при брони: -7,37 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,24
Экономия при брони: -37,13 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма