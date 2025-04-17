Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,82
Экономия при брони: -5,06 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
174,94
Экономия при брони: -5,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
177,22
Экономия при брони: -5,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,41
Экономия при брони: -35,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
164,60
Экономия при брони: -18,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,91
Экономия при брони: -23,76 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,41
Экономия при брони: -11,18 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -19,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,30
Экономия при брони: -17,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,02
Экономия при брони: -32,01 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
164,02
Экономия при брони: -29,78 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
82,94
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,67
Экономия при брони: -32,58 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,16
Экономия при брони: -35,42 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,16
Экономия при брони: -33,65 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -18,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн