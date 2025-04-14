Одесса (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -20,76 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,92
Экономия при брони: -7,64 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -9,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
161,99
Экономия при брони: -11,88 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
164,38
Экономия при брони: -6,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
164,75
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,03
Экономия при брони: -30,77 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,03
Экономия при брони: -17,76 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,93
Экономия при брони: -29,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,79
Экономия при брони: -20,16 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
163,93
Экономия при брони: -18,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -17,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Софья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека нц
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,63
Экономия при брони: -29,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -9,13 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -8,52 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма