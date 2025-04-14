Киев
Йосен® (Iosen®)

Йосен® (Iosen®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 323 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
135,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
139,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
145,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
146,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
146,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
146,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
146,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -20,76 грн
146,76 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,92
Экономия при брони: -7,64 грн
158,28 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -9,03 грн
158,49 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
144,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
151,70 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
82,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
140,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
161,99
Экономия при брони: -11,88 грн
150,11 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
164,38
Экономия при брони: -6,08 грн
158,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
164,75
Экономия при брони: -6,09 грн
158,66 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
142,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,03
Экономия при брони: -30,77 грн
134,26 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,03
Экономия при брони: -17,76 грн
147,27 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
143,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
139,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
146,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,93
Экономия при брони: -29,67 грн
134,26 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,79
Экономия при брони: -20,16 грн
145,63 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
163,93
Экономия при брони: -18,15 грн
145,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -17,30 грн
148,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Софья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
146,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
146,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
144,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
158,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,63
Экономия при брони: -29,70 грн
135,93 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -9,13 грн
158,39 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
167,52
Экономия при брони: -8,52 грн
159,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 51 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
143,20 грн
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