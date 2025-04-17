Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,08
Экономия при брони: -33,11 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,08
Экономия при брони: -25,22 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,08
Экономия при брони: -16,71 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -16,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -12,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,72
Экономия при брони: -43,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,82
Экономия при брони: -35,22 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,72
Экономия при брони: -20,35 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -16,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -16,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,97
Экономия при брони: -31,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,84
Экономия при брони: -25,51 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
163,97
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,18
Экономия при брони: -36,58 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,09
Экономия при брони: -33,68 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,00
Экономия при брони: -17,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,39
Экономия при брони: -26,04 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
163,53
Экономия при брони: -19,06 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,39
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,94
Экономия при брони: -25,59 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,82
Экономия при брони: -22,35 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -16,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,11
Экономия при брони: -42,15 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,11
Экономия при брони: -23,98 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,03
Экономия при брони: -25,81 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,57
Экономия при брони: -42,61 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,49
Экономия при брони: -26,71 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,49
Экономия при брони: -26,27 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,00
Экономия при брони: -16,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -16,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,40
Экономия при брони: -16,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн