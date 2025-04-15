Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
174,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
156,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
166,16
Экономия при брони: -40,72 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,29
Экономия при брони: -37,41 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
164,29
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,52
Экономия при брони: -26,56 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
83,70
Экономия при брони: -4,41 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,30
Экономия при брони: -17,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,30
Экономия при брони: -21,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
156,00
Экономия при брони: -28,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
151,00
Экономия при брони: -16,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
153,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
156,00
Экономия при брони: -29,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,20
Экономия при брони: -16,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,47
Экономия при брони: -7,15 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,33
Экономия при брони: -6,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -21,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,25
Экономия при брони: -40,22 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,60
Экономия при брони: -40,59 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
81,87
Экономия при брони: -19,27 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,65
Экономия при брони: -39,61 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,53
Экономия при брони: -31,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,65
Экономия при брони: -18,61 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
174,00
Экономия при брони: -46,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
163,86
Экономия при брони: -38,07 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
163,86
Экономия при брони: -37,82 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,73
Экономия при брони: -18,69 грн