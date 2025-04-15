Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,62
Экономия при брони: -29,44 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,54
Экономия при брони: -25,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,54
Экономия при брони: -12,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,74
Экономия при брони: -29,56 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,67
Экономия при брони: -25,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,67
Экономия при брони: -12,56 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,59
Экономия при брони: -12,52 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,27
Экономия при брони: -10,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,59
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,40
Экономия при брони: -22,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -17,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,70
Экономия при брони: -17,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,83
Экономия при брони: -28,34 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
166,83
Экономия при брони: -21,81 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,83
Экономия при брони: -19,76 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,27
Экономия при брони: -29,24 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -21,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,50
Экономия при брони: -20,48 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,69
Экономия при брони: -28,13 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
166,69
Экономия при брони: -19,62 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,25
Экономия при брони: -31,53 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,36
Экономия при брони: -24,04 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,25
Экономия при брони: -25,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
164,19
Экономия при брони: -25,31 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
166,88
Экономия при брони: -29,29 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,88
Экономия при брони: -28,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма