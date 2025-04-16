Киев
Йосен® (Iosen®)

Йосен® (Iosen®)

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 169 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -17,20 грн
148,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,57
Экономия при брони: -41,90 грн
126,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,49
Экономия при брони: -33,12 грн
137,37 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
123,06 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
156,00
Экономия при брони: -32,00 грн
124,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
118,34 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,92
Экономия при брони: -10,73 грн
158,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
167,66
Экономия при брони: -9,06 грн
158,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
134,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
134,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,51
Экономия при брони: -39,46 грн
126,05 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,39
Экономия при брони: -30,67 грн
136,72 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,27
Экономия при брони: -16,84 грн
67,43 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,53
Экономия при брони: -10,81 грн
157,72 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
123,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,14
Экономия при брони: -35,09 грн
133,05 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,25
Экономия при брони: -28,23 грн
138,02 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,14
Экономия при брони: -10,42 грн
157,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,90 грн
148,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,30
Экономия при брони: -20,00 грн
149,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,87
Экономия при брони: -36,01 грн
134,86 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,95
Экономия при брони: -30,93 грн
138,02 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,87
Экономия при брони: -13,15 грн
157,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
123,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
141,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
141,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -39,79 грн
125,56 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -21,70 грн
143,65 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -7,53 грн
157,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,48
Экономия при брони: -43,92 грн
125,56 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,74
Экономия при брони: -12,91 грн
71,83 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
83,42
Экономия при брони: -11,60 грн
71,83 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,90 грн
148,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное