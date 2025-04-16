Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,40
Экономия при брони: -17,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,57
Экономия при брони: -41,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,49
Экономия при брони: -33,12 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
156,00
Экономия при брони: -32,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,92
Экономия при брони: -10,73 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
167,66
Экономия при брони: -9,06 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,51
Экономия при брони: -39,46 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
167,39
Экономия при брони: -30,67 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,27
Экономия при брони: -16,84 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,53
Экономия при брони: -10,81 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
168,14
Экономия при брони: -35,09 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
166,25
Экономия при брони: -28,23 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
168,14
Экономия при брони: -10,42 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
169,30
Экономия при брони: -20,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
170,87
Экономия при брони: -36,01 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
168,95
Экономия при брони: -30,93 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
170,87
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -39,79 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -21,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
165,35
Экономия при брони: -7,53 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,48
Экономия при брони: -43,92 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
84,74
Экономия при брони: -12,91 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
83,42
Экономия при брони: -11,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блистер №50
Омнифарма
169,10
Экономия при брони: -20,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для детей таблетки 78 мг №50
Омнифарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для беременных и матерей кормящих грудью таблетки 79 мг №50
Омнифарма
159,70 грн