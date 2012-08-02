Антиглист (Antiglist) (304338) - инструкция по применению Диетические добавки
Антиглист инструкция по применению
Показания к применению
При гельминтозах, как дополнительный источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения.
Состав
Семена тыквы, чеснок, листья полыни, корень валерианы, пижма, омела, вспомогательные вещества.
Способ применения
Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Курс приема — до одного месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.
Результатами клинических исследований установлена оптимальная схема применения диетической добавки взрослым и детям с 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 10 дней после проведения курса основной противопаразитарной терапии. При энтеробиозе рекомендуется проводить одновременное лечение всех лиц, живущих вместе.
Противопоказания
Чувствительность к компонентам, беременность, период лактации у женщин, дети до 12 лет.
Форма выпуска
Капсулы по 400 мг № 30.
Срок годности
24 месяца.