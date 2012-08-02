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Антиглист (Antiglist) (304338) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антиглист (Antiglist)
Цена в городе Киев
от 71,49 грн
Без рецепта
30 шт, 0,4 г от 71,49 грн
В наличии в 9 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.5. Диетические добавки, применяемые при гельминтозах
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/77127 от 02.08.2012

Антиглист инструкция по применению

Показания к применению

При гельминтозах, как дополнительный источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения.

Состав

Семена тыквы, чеснок, листья полыни, корень валерианы, пижма, омела, вспомогательные вещества.

Способ применения

Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Курс приема — до одного месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Результатами клинических исследований установлена ​​оптимальная схема применения диетической добавки взрослым и детям с 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 10 дней после проведения курса основной противопаразитарной терапии. При энтеробиозе рекомендуется проводить одновременное лечение всех лиц, живущих вместе.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам, беременность, период лактации у женщин, дети до 12 лет.

Форма выпуска

Капсулы по 400 мг № 30.

Срок годности

24 месяца.

Антиглист
Антиглист капсулы 0,4 г, №30
от 71,49 грн
В наличии в 9 аптеках
Цены в аптеках
Антиглист
Антиглист капсулы 0,4 г, №30
от 71,49 грн
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