Взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Курс приема — до одного месяца, в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

Результатами клинических исследований установлена ​​оптимальная схема применения диетической добавки взрослым и детям с 12 лет по 1 капсуле 3 раза в день во время еды в течение 10 дней после проведения курса основной противопаразитарной терапии. При энтеробиозе рекомендуется проводить одновременное лечение всех лиц, живущих вместе.