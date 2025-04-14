Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
Экономия при брони: -4,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
190.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
193.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
256.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
305.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
333.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
358.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
401.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -6,00 грн