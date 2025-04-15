Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
11.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
70.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
72.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
72.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
85,47
Экономия при брони: -3,88 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
178.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
227.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
249.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
280.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
286.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
368.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
371.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони: -4,30 грн