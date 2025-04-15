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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Львов
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Подорожник
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Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
Экономия при брони:
-4,00 грн
107,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Броды, ул. Золотая, 1
85.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,60
Экономия при брони:
-6,70 грн
107,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 64-Б
101.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,60
Экономия при брони:
-2,40 грн
112,20
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 14
113.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
Экономия при брони:
-4,00 грн
107,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
216.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Экономия при брони:
-0,20 грн
107,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 220-В
225.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
383.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
89,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-16,10 грн
96,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
465.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
466.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
468.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-16,10 грн
96,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
473.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-16,10 грн
96,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Экономия при брони:
-6,90 грн
89,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Экономия при брони:
-10,50 грн
85,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
477.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,10
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
477.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Экономия при брони:
-2,13 грн
68,87
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
565.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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