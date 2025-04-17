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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Экономия при брони:
-0,90 грн
89,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
127.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-13,00 грн
99,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-13,00 грн
99,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
129.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-13,00 грн
99,20
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Экономия при брони:
-2,13 грн
68,87
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
129.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Экономия при брони:
-6,90 грн
89,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Экономия при брони:
-6,90 грн
89,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:30
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
165.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
90,08
Экономия при брони:
-0,18 грн
89,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-11,00 грн
101,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
237.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-11,00 грн
101,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
84,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
301.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-12,80 грн
101,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
314.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-12,80 грн
101,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
340.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-11,00 грн
101,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
354.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-11,10 грн
101,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
382.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Экономия при брони:
-6,90 грн
101,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
387.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,40
Экономия при брони:
-11,20 грн
101,20
грн
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