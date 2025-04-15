Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
69.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
111.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
192.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
111,90
Экономия при брони: -4,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
198.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
246.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
349.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
379.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -6,00 грн