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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Николаев
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-8,70 грн
103,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-8,60 грн
103,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
111.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-8,60 грн
103,60
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
175.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-8,60 грн
103,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-10,40 грн
103,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-10,40 грн
103,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
249.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-8,70 грн
103,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
256.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
85,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Экономия при брони:
-4,20 грн
85,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Экономия при брони:
-7,80 грн
82,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 3 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-4,50 грн
88,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
84,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-8,60 грн
103,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-8,60 грн
103,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
279.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-8,70 грн
103,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
279.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
87,70
Экономия при брони:
-6,11 грн
81,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-4,50 грн
88,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
284.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-8,70 грн
103,60
грн
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