Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
253.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
266.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
343.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
359.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
387.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Днепр, пл. Старомостовая, 1
393.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Главная, 220-В
407.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
429.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -6,00 грн