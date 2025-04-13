Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
9.2 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
99,00
Экономия при брони: -9,90 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Экономия при брони: -2,13 грн
В городах рядом
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
89,76
Экономия при брони: -0,26 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
159.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
190.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
201.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Ощад аптека
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
250.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
278.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
Аптека бам
Броды, ул. Золотая, 1
384.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,60
Экономия при брони: -7,00 грн