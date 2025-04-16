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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Кривой Рог
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
105.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-4,50 грн
88,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
121.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
130.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
85,47
Экономия при брони:
-3,88 грн
81,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-4,50 грн
88,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-4,50 грн
88,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
136.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Экономия при брони:
-8,10 грн
84,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
161.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
194.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
84,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
196.6 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
215.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Экономия при брони:
-6,10 грн
107,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
255.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Экономия при брони:
-4,40 грн
107,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
259.7 км
Антиглист капсулы 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Экономия при брони:
-4,30 грн
107,90
грн
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