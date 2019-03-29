употреблять взрослым и детям старше 14 лет во время еды (за завтраком, обедом и ужином) по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток. Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной.

Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.

Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом).