АЛФАВИТ® КЛАССИК (ALPHAVIT CLASSIC) (304047) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ КЛАССИК инструкция по применению
Характеристика
АлфаВит Классик может быть рекомендован в качестве вспомогательного источника витаминов, макро- и микроэлементов (особенно при несбалансированном питании или во время соблюдения диеты) взрослым и детям в возрасте старше 14 лет. Обладает общеукрепляющими свойствами.
Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов. Свойства АлфаВит Классик подтверждены научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым и детям старше 14 лет во время еды (за завтраком, обедом и ужином) по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток. Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной.
Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.
Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом).
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гипертиреоз.
Особые указания
данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний; не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Рекомендуемое количество для ежедневного потребления превышать не следует.
Не употреблять по истечении указанного на упаковке срока годности.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Рекомендуемая норма потребления витаминов взрослыми (ВОЗ, ФАО, 2004)
Беременные женщины
Витамин С (мг/сут) 55
Витамин B1 (мг/сут) 1,4
Витамин В2 (мг/сут) 1,4
Ниацин (мг НЭ*/сут) 18
Витамин В6 (мг/сут) 1,9
Пантотеновая кислота (мг/сут) 6,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,6
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 600
Витамин А (мкг RE***/сут) 800
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) имеющихся данных недостаточно для определеиия рекомендуемой нормы потребления.
Витамин К (мкг/сут) 55
Кормящие грудью женщины
Витамин С (мг/сут) 70
Витамин B1 (мг/сут) 1,5
Витамин В2 (мг/сут) 1,6
Ниацин (мг НЭ*/сут) 17
Витамин В6 (мг/сут) 2,0
Пантотеновая кислота (мг/сут) 7,0
Витамин H (мкг/сут) 35
Витамин В12 (мкг/сут) 2,8
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 500
Витамин А (мкг RE***/сут) 850
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) имеющихся данных недостаточно для определеиия рекомендуемой нормы потребления.
Витамин К (мкг/сут) 55
Женщины, 18-50 лет (до менопаузы)
Витамин С (мг/сут) 45
Витамин B1 (мг/сут) 1,1
Витамин В2 (мг/сут) 1,1
Ниацин (мг НЭ*/сут) 14
Витамин В6 (мг/сут) 1,3
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 500
Витамин D (МЕ/сут) 200
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,5
Витамин К (мкг/сут) 55
Женщины, 51-65 лет (после менопаузы)
Витамин С (мг/сут) 45
Витамин B1 (мг/сут) 1,1
Витамин В2 (мг/сут) 1,1
Ниацин (мг НЭ*/сут) 14
Витамин В6 (мг/сут) 1,5
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 500
Витамин D (МЕ/сут) 400
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,5
Витамин К (мкг/сут) 55
Женщины, 65 лет и старше
Витамин С (мг/сут) 45
Витамин B1 (мг/сут) 1,1
Витамин В2 (мг/сут) 1,1
Ниацин (мг НЭ*/сут) 14
Витамин В6 (мг/сут) 1,5
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 600
Витамин D (МЕ/сут) 600
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,5
Витамин К (мкг/сут) 55
Мужчины, 19-65 лет
Витамин С (мг/сут) 45
Витамин B1 (мг/сут) 1,2
Витамин В2 (мг/сут) 1,3
Ниацин (мг НЭ*/сут) 16
Витамин В6 (мг/сут) 1,3 (19-50 лет); 1,7 (50 лет и старше)
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 600
Витамин D (МЕ/сут) 200 (19-50 лет); 400 (51-65 лет)
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 7,5
Витамин К (мкг/сут) 55
Мужчины старше 65 лет
Витамин С (мг/сут) 45
Витамин B1 (мг/сут) 1,2
Витамин В2 (мг/сут) 1,3
Ниацин (мг НЭ*/сут) 16
Витамин В6 (мг/сут) 1,7
Пантотеновая кислота (мг/сут) 5,0
Витамин H (мкг/сут) 30
Витамин В12 (мкг/сут) 2,4
Витамин В9 (фолиевая кислота) (мкг ПФЭ**/сут) 400
Витамин А (мкг RE***/сут) 600
Витамин D (МЕ/сут) 600
Витамин Е (мг α-TE****/cут) 10,0
Витамин К (мкг/сут) 65
Прииечания:
*НЭ — ниациновый эквивалент;
**ПФЭ — пищевой фолатный эквивалент; мкг ПФЭ = [мкг содержащейся в продуктах питания фолиевой кислоты + (0,7 × мкг синтетической фолиевой кислоты)];
***RE — ретиноловый эквивалент; 1 мкг ретинола = 1 RE; 1 мкг β-каротина = 0,167 мкг RE; 1 мкг других каротиноидов провитамина А = 0,084 RE;
****α-TE — альфа-токофероловый эквивалент.