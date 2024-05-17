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АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №60 - Одесса (464833) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (152)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
312,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
318,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
264,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
265,65
Экономия: -12,75 грн
252,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
293,55
Экономия: -32,99 грн
260,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -89,55 грн
258,44 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (152)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (152)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
274,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -50,55 грн
258,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
290,20
Экономия: -27,53 грн
262,67 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
264,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (152)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
274,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
268,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
306,21
Экономия: -43,28 грн
262,93 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
318,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
264,40 грн