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АЛФАВІТ® ШКОЛЯР таблетки, №60 - Одеса (464840) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
304,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (132)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
370,50 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
364,91
Економія: -60,23 грн
304,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
324,12
Економія: -26,69 грн
297,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
393,99
Економія: -102,76 грн
291,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
311,69 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
342,62
Економія: -46,23 грн
296,39 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (132)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
310,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (132)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
310,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
346,99
Економія: -55,76 грн
291,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (132)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
336,31
Економія: -32,40 грн
303,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
315,48 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (132)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
310,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (3)
359,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
324,06
Економія: -22,01 грн
302,05 грн