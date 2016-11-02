Бальзам после укусов насекомых: Быстро и эффективно устраняет последствия укусов насекомых, а также после контакта со жгучими растениями, медузами: успокаивает кожу, бережно снимает раздражения, покраснения и воспаления. Обезболивает, регенерирует, увлажняет кожу, имеет охлаждающий и бактерицидный эффект. Подходит для любого типа кожи.