Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites) (296971) - инструкция по применению Косметические средства
Бальзам после укусов насекомых инструкция по применению
Показания к применению
Бальзам после укусов насекомых: Быстро и эффективно устраняет последствия укусов насекомых, а также после контакта со жгучими растениями, медузами: успокаивает кожу, бережно снимает раздражения, покраснения и воспаления. Обезболивает, регенерирует, увлажняет кожу, имеет охлаждающий и бактерицидный эффект. Подходит для любого типа кожи.
Состав
Бальзам после укусов насекомых: вазелин, камфора, ланолин, ментол, экстракт ромашки, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, эфирное масло кедра, экстракт алоэ, экстракт чистотела, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Экстракт алоэ обладает противовоспалительным и заживляющим свойствами. Отлично устраняет раздражение кожи.
Экстракт ромашки обладает ярко выраженным противовоспалительным, бактерицидным и противоаллергическим свойствами. Успокаивает раздражённую кожу, снимет отёчность.
Эфирное масла эвкалипта избавляет кожу от раздражения, зуда, заживляет раны, обезболивает, усиливает микроциркуляцию крови.
Экстракт чистотела оказывает смягчающее действие на кожу, обеспечивает выраженный противовоспалительный эффект и проявляет умеренную антиоксидантную активность.
Эфирное масло лаванды является сильным антисептическим, бактерицидным и регенерирующим средством, поэтому используется для быстрого заживления ран, уничтожения болезнетворных микробов, рассасывания рубцов и кожных уплотнений.
Эфирное масло кедра обладает многими целебными свойствами: успокаивающим, тонизирующим, болеутоляющим, противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным, антиоксидантным, регенерирующим, антиаллергическим, инсектицидным и т.д.
Камфора оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие. Устраняет зуд кожи и улучшает заживление тканей.
Ментол устраняет воспаления, снижает болевые ощущения и зуд, оказывает успокаивающее действие на кожу.
Способ применения
Бальзам после укусов насекомых: Перед использованием хорошо встряхнуть. Небольшое количество средства нанести на поврежденный участок кожи и растереть. При необходимости процедуру можно повторить.
Противопоказания
Бальзам после укусов насекомых: Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 3-х лет.
Форма выпуска
Флакон-ролик 4,5 мл.
Срок годности
Бальзам после укусов насекомых — 36 мес.