Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,19
Экономия при брони: -3,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Вишневое, ул. Европейская, 24
12.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,27
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека копейка
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
99.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,56
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
125.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
132.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,77
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Киевская, 39
133.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,27
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Покровская, 63
133.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,00
Экономия при брони: -1,91 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
150.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Припортовая, 25
159.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
171.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
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Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
182.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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43,08
Экономия при брони: -1,99 грн
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Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
258.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
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Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Аптека низких цен
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -2,86 грн