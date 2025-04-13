Киев
Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)

Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,19
Экономия при брони: -3,10 грн
41,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
27,97 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
12.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,27
Экономия при брони: -2,18 грн
41,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
99.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,56
Экономия при брони: -2,47 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
125.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
41,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
132.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,77
Экономия при брони: -1,68 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
133.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,27
Экономия при брони: -2,18 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Покровская, 63
133.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,00
Экономия при брони: -1,91 грн
41,09 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
150.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,70
Экономия при брони: -2,61 грн
41,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
159.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,03
Экономия при брони: -2,94 грн
41,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Оржица, ул. Центральная, 8
171.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
182.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,08
Экономия при брони: -1,99 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,99
Экономия при брони: -1,90 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
258.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,52
Экономия при брони: -2,43 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
258.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,52
Экономия при брони: -2,43 грн
41,09 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
265.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
275.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,52
Экономия при брони: -1,74 грн
44,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
305.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,79
Экономия при брони: -2,70 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
343.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,95
Экономия при брони: -2,86 грн
41,09 грн
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