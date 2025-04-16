Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
В городах рядом
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,51
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
39,19
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 98
113.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,60
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,56
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Никополь, просп. Трубников, 7-А
194.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,96
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,70
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
259.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,91
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,99
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
261.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
47,54
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Припортовая, 25
277.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,23
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
278.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,08
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
311.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
321.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
350.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека копейка
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -8,93 грн
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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Экономия при брони: -2,16 грн
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401.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
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Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
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Экономия при брони: -2,56 грн
Авк фарм
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
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