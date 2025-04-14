Киев
Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)

Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,49
Экономия при брони: -2,68 грн
37,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
11.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,86
Экономия при брони: -2,77 грн
41,09 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,68
Экономия при брони: -2,59 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,77
Экономия при брони: -2,68 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,85
Экономия при брони: -1,76 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
305.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,67
Экономия при брони: -2,58 грн
41,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
341.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
41,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
344.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
351.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,63
Экономия при брони: -2,54 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
351.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,56
Экономия при брони: -1,47 грн
41,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
357.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
47,47
Экономия при брони: -2,69 грн
44,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
386.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
41,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Оржица, ул. Центральная, 8
396.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
408.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
410.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,93
Экономия при брони: -2,84 грн
41,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
428.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Экономия при брони: -2,80 грн
41,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
434.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
41,09 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
27,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
437.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,99
Экономия при брони: -1,90 грн
41,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
445.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,03
Экономия при брони: -2,94 грн
41,09 грн
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