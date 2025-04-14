Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,49
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Королева Академика, 98
11.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,86
Экономия при брони: -2,77 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,68
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,77
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,85
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Никополь, просп. Трубников, 7-А
305.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,67
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
341.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Припортовая, 25
344.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
351.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,63
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
351.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,56
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
357.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
47,47
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека копейка
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
386.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
396.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
408.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
410.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,93
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека копейка
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
428.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Вишневое, ул. Европейская, 24
434.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
437.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,99
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Киевская, 39
445.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,03
Экономия при брони: -2,94 грн