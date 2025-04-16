Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,93
Экономия при брони: -1,84 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
83.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,72
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
124.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,61
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,66
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
128.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
129.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,48
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
194.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,59
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
204.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржица, ул. Центральная, 8
214.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
223.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,20
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
236.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,01
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
261.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
39,60
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
262.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,32
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
279.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,39
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
291.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,04
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
307.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,89
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
323.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,36
Экономия при брони: -1,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
343.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
343.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,18
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
352.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,14
Экономия при брони: -3,05 грн