Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,30
Экономия при брони: -2,21 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
126.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,07
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,05
Экономия при брони: -1,96 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека копейка
Вишневое, ул. Европейская, 24
138.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,21
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека копейка
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
203.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,71
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека оптовых цен
Оржица, ул. Центральная, 8
214.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
222.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,13
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Киевская, 39
229.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,73
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Покровская, 63
229.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Припортовая, 25
236.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,98
Экономия при брони: -1,89 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
260.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,21
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
309.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,65
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
309.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,01
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
316.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,68
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
322.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,97
Экономия при брони: -2,19 грн
Авк фарм
Изяслав, ул. Шевченко, 25
349.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
370.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,19
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
415.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,05
Экономия при брони: -2,96 грн