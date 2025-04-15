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Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Запорожье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
66.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,72
Экономия при брони:
-1,63 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
72.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,48
Экономия при брони:
-2,39 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,93
Экономия при брони:
-1,84 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
171.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,61
Экономия при брони:
-1,83 грн
44,78
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,66
Экономия при брони:
-1,57 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
187.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Экономия при брони:
-1,54 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
195.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Экономия при брони:
-1,54 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
247.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,36
Экономия при брони:
-1,19 грн
25,17
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Оржица, ул. Центральная, 8
281.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 20 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 25
286.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,59
Экономия при брони:
-2,50 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
288.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,01
Экономия при брони:
-2,92 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
336.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,20
Экономия при брони:
-2,11 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
365.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,89
Экономия при брони:
-1,80 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
373.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
39,60
Экономия при брони:
-1,79 грн
37,81
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
373.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,32
Экономия при брони:
-2,23 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
391.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,39
Экономия при брони:
-2,30 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
423.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,04
Экономия при брони:
-2,95 грн
41,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
435.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони:
-8,93 грн
27,97
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
435.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,18
Экономия при брони:
-2,09 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Вишневое, ул. Европейская, 24
448.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,14
Экономия при брони:
-3,05 грн
41,09
грн
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