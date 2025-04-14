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Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Харьков
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,93
Экономия при брони:
-1,76 грн
25,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,53
Экономия при брони:
-2,44 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
194.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,92
Экономия при брони:
-1,83 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
217.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,86
Экономия при брони:
-2,08 грн
44,78
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
228.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,07
Экономия при брони:
-1,98 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
229.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,91
Экономия при брони:
-2,82 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
232.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,70
Экономия при брони:
-1,61 грн
41,09
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржица, ул. Центральная, 8
255.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,61
Экономия при брони:
-1,52 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,73
Экономия при брони:
-2,64 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
302.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,22
Экономия при брони:
-2,13 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
305.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,90
Экономия при брони:
-2,81 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
387.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,28
Экономия при брони:
-2,19 грн
41,09
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони:
-8,93 грн
27,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
401.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,53
Экономия при брони:
-2,44 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
415.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,95
Экономия при брони:
-2,86 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
420.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,52
Экономия при брони:
-2,43 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
521.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,15
Экономия при брони:
-3,06 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
533.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,79
Экономия при брони:
-1,70 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
540.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,23
Экономия при брони:
-2,14 грн
41,09
грн
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