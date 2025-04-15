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Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Львов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
163.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,44
Экономия при брони:
-2,35 грн
41,09
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
203.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
327.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,93
Экономия при брони:
-2,84 грн
41,09
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
329.3 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Покровская, 63
334.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,15
Экономия при брони:
-2,06 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
335.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,03
Экономия при брони:
-2,94 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
432.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,77
Экономия при брони:
-2,68 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
457.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони:
-1,71 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
467.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони:
-1,71 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
477.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,99
Экономия при брони:
-1,90 грн
41,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони:
-8,93 грн
27,97
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
542.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,65
Экономия при брони:
-2,56 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
582.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони:
-3,09 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
600.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,46
Экономия при брони:
-2,37 грн
41,09
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Оржица, ул. Центральная, 8
622.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
627.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,49
Экономия при брони:
-2,68 грн
37,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
628.0 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,86
Экономия при брони:
-2,77 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
634.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,68
Экономия при брони:
-2,59 грн
41,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
642.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Экономия при брони:
-2,80 грн
41,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
683.6 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,63
Экономия при брони:
-2,54 грн
41,09
грн
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