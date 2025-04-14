Бальзам после укусов насекомых (Balm after insect bites)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
108.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,67
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
114.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
47,47
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,85
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,34
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,56
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
132.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,63
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
197.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,78
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржица, ул. Центральная, 8
220.9 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
224.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
235.8 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,18
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,46
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
347.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
354.4 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,68
Экономия при брони: -2,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
380.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,99
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
392.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,49
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
393.2 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,86
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
394.7 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
401.5 км
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,77
Экономия при брони: -2,68 грн