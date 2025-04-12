Урофосцин® (Urofoscin)
Урофосцин инструкция по применению
Состав
Фосфомицин - 3 г
Фармакологические свойства
Урофосцин содержит действующее вещество фосфомицин в виде соли фосфомицина трометамола. Фосфомицин является антибиотиком бактерицидного действия (производное фосфоновой кислоты). Он ингибирует синтез клеточной стенки бактерий, блокируя один из первых этапов синтеза пептидогликана.
Фармакодинамика. Урофосцин содержит фосфомицин [моно (2-амино-2 гидроксиметил-1,3-пропандиол) (2R-цис)-(3-метилоксиранил) фосфонат] — антибиотик, который получают из фосфоновой кислоты и применяют для лечения инфекций мочевыводящих путей.
Фосфомицин влияет на первый этап синтеза клеточной стенки бактерий.
Структура фосфомицина аналогична структуре фосфоэнолпирувата. Именно поэтому он инактивирует фермент енолпирувил-трансферазу, тем самым необратимо блокируя конденсацию уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамина с фосфоэнолпируватом, одну с первых стадий синтеза клеточной стенки бактерий. Фосфомицин может также снижать адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть фактором, провоцирующим развитие рецидивирующих инфекций.
В таблице ниже представлены данные по активности фосфомицина трометамола in vitro против клинически изолированных микроорганизмов. Минимальная подавляющая концентрация(МПК) была определена диско-диффузным методом с использованием дисков фосфомицина трометамола 200 мкг. Микроорганизмы с диаметром зоны полного подавления >16 мм (на среде Мюллера — Хинтона) классифицировались как чувствительные (что соответствует 200 мкг/мл).
|МПК90 (мкг/мл)
|Диапазон
|Чувствительные микроорганизмы
|E. coli
|8
|0,25–128
|Klebsiella
|32
|2–128
|Citrobacter spp.
|2
|0,25–2
|Enterobacter ssp.
|16
|0,5–64
|Proteus mirabilis
|128
|0,12–256
|S. faecalis
|60
|8–256
|Устойчивые микроорганизмы (диаметр зоны полного подавления >16 мм)
|Serratia spp.
|32
|Enterobacter cloacae
|256
|Pseudomonas aeruginosa
|256
|Morganella morganii
|>256
|Providencia rettgeri
|>256
|Providencia stuartii
|>256
|Pseudomonas ssp.
|>256
Резистентность/перекрестная резистентность. Фосфомицин сохраняет свою эффективность относительно распространенных бактерий, выявленных при инфекциях мочевыводящих путей.
Лишь некоторые бактерии могут приобрести резистентность. Показатель резистентности E. coli, которая вызывает развитие неосложненных инфекций мочевыводящих путей, очень низкий.
Большая часть мультирезистентных E. coli и других энтеробактерий, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра, чувствительны к фосфомицину. Так же большинство типов резистентного к метициллину золотистого стафилококка чувствительны к фосфомицину.
До сих пор не было зарегистрировано случаев перекрестной резистентности с другими антибактериальными веществами. Перекрестная резистентность маловероятна, поскольку фосфомицин отличается от любого другого антибиотика по химической структуре и имеет уникальный механизм действия.
Клиническая эффективность. Фосфомицин обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе относительно большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, а также пенициллиназопродуцирующих штаммов.
In vivo наблюдается резистентность Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococci, Proteus mirabilis, Staph. aureus и Staph. saprophyticus.
Кроме того, Урофосцин снижает адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть фактором, провоцирующим развитие рецидивирующих инфекций.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь около 50% фосфомицина трометамола быстро всасывается. После приема 50 мг/кг массы тела время достижения максимальной концентрации (tmax) составляет 2–2,5 ч и Cmax — 20–30 мкг/мл.
Распределение. Связывание фосфомицина с белками плазмы крови очень низкое (менее 5%). Объем распределения составляет 1,5–2,4 л/кг массы тела.
Фосфомицин проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко.
Метаболизм. Фосфомицин не метаболизируется.
Выделение. Т½ из плазмы крови составляет около 4 ч. После однократного приема 3 г фосфомицина трометамола концентрация в моче 1800–3000 мкг/мл достигается через 2–4 ч. Терапевтически эффективные концентрации (200–300 мкг/мл) сохраняются до 48 ч после введения. 40–50% дозы выделяется с мочой в течение первых 48 ч в неизмененном виде.
Кинетика в особых группах пациентов. У пациентов с почечной недостаточностью выведение препарата замедляется в соответствии со степенью функционального нарушения, тогда как Т½ из плазмы крови увеличивается (до 50 ч при клиренсе креатинина 10 мл/мин).
Показания Урофосцин
лечение острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у мужчин, у девушек в возрасте от 12 лет и женщин. Профилактика во время диагностических процедур и хирургических вмешательств у взрослых пациентов.
Применение Урофосцин
Урофосцин принимают внутрь натощак, желательно перед сном, после опорожнения мочевого пузыря. Содержание пакета растворяют в 1 стакане воды и сразу же выпивают приготовленный раствор.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 2–3 ч после еды.
Лекарственное средство в данной дозировке (3 г) применяют по показаниям у пациентов с массой тела от 50 кг.
Лечение. Взрослым и подросткам с массой тела от 50 кг — по 1 пакету Урофосцина 3 г 1 раз в сутки.
Профилактика. Взрослым с массой тела от 50 кг — по 1 пакету Урофосцина 3 г за 3 ч до и через 24 ч после вмешательства.
Дети. Возможно применение для лечения в случае острых неосложненных инфекций мочевых путей у девочек старше 12 лет. Нет достаточных данных относительно применения препарата в терапевтических целях у мальчиков в возрасте от 12 лет, как и достаточных данных по применению препарата с целью профилактики как у мальчиков, так и у девочек.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин), детский возраст до 12 лет, гемодиализ.
Побочные эффекты
к наиболее частым побочным реакциям при однократном приеме фосфомицина трометамола относятся нарушения работы ЖКТ, в основном диарея. Эти явления чаще всего непродолжительны и проходят самостоятельно.
Частота побочных эффектов определяется следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100–<1/10); нечасто (>1/1000– 1/100); редко (>1/10 000–<1/1000); очень редко (<1/100 000); неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным). В каждой частотной группе побочные реакции представлены в порядке снижения их тяжести.
|Классы систем
органов
|Побочные реакции и частота их развития
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Неизвестно
|Инфекции и инвазии
|Вульвовагинит
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции, включая анафилактический шок, гиперчувствительность
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение
|Парестезия
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Тахикардия
|Артериальная
гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|БА
|Со стороны пищеварительной системы
|Диарея, тошнота, расстройства пищеварения
|Боль в животе, рвота
|Псевдомембранозный колит
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь, крапивница, зуд
|Ангионевротический отек
|Системные нарушения
|Утомляемость
Сообщения о нежелательных побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Они позволяют проводить непрерывный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
нет достаточных доказательств эффективности применения Урофосцина у детей. Поскольку дозирование 3 г не предназначено для детей в возрасте до 12 лет, то лекарственное средство не следует применять в этой возрастной группе.
Применение фосфомицина может привести к развитию реакций гиперчувствительности, включая анафилаксию и анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При развитии этих реакций применение фосфомицина следует прекратить, восстановление применения у этих пациентов фосфомицина недопустимо. Необходимо выполнить адекватные лечебные мероприятия.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 23 ч после еды.
Применение антибиотиков, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению ассоциированной с антибиотиком диареи. Степень тяжести может варьировать от легкой диареи до колита с летальным исходом. Возникновение тяжелой, устойчивой и/или кровяной диареи во время или после (в том числе через несколько недель) окончания лечения антибиотиками может быть вызвано Clostridium difficile (CDAD). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов в случае возникновения сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамола. В случае подозрения или подтверждения диагноза необходимо немедленно начать соответствующее лечение. В данном случае препараты, ингибирующие перистальтику, противопоказаны.
Почечная недостаточность: концентрация фосфомицина в моче остается терапевтически эффективной в течение 48 ч, если клиренс креатинина выше 10 мл/мин.
Урофосцин содержит сахарозу. Больным сахарным диабетом и тем, кому нужно соблюдать диету, следует учитывать, что в 1 пакете Урофосцина содержится 2,213 г сахарозы. Урофосцин не следует применять у пациентов с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозы мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Применение одноразовых доз для лечения инфекций мочевыводящих путей у беременных считается нецелесообразным.
Исследования на животных не выявили прямой или косвенной токсичности, которая влияет на беременность, эмбриональное развитие, развитие плода и/или постнатальное развитие.
Имеются лишь ограниченные данные о безопасности применения фосфомицина у беременных. Эти данные не указывают на развитие врожденных пороков или фетальной/неонатальной токсичности фосфомицина.
В период беременности применение лекарственного средства возможно в случае необходимости, когда ожидаемый эффект от терапии для беременной превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Урофосцин выделяется в грудное молоко даже после однократного приема. В период кормления грудью применение препарата следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Урофосцин может вызвать головокружение, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
одновременный прием с метоклопрамидом и другими препаратами, повышающими моторику ЖКТ, снижает всасывание Урофосцина, что приводит к снижению концентрации Урофосцина в плазме крови и моче.
Специфические проблемы при колебаниях международного нормализованного отношения (МНО). Сообщалось о многочисленных случаях повышенной антагонистической активности антивитаминов К у пациентов, принимавших антибиотики. К факторам риска относятся серьезные инфекции или воспаления, пожилой возраст и плохое общее состояние здоровья. В этих случаях трудно определить, связано изменение МНО с инфекционным заболеванием или оно вызвано приемом препарата. Однако существуют определенные классы антибиотиков, применение которых чаще связывают с колебаниями МНО, в частности фторхинолоны, макролиды, циклины, котримоксазол и некоторые цефалоспорины.
Исследование взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Передозировка
данные о передозировке фосфомицина при пероральном применении ограничены.
Симптомы: вестибулярные нарушения, ухудшение слуха, металлический привкус во рту и общее снижение вкусового восприятия.
Случаи артериальной гипотензии, тяжелой сонливости, электролитные нарушения, тромбоцитопения, а также гипопротромбинемия были зарегистрированы при парентеральном введении фосфомицина.
Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия. Рекомендуется употребить много жидкости для увеличения диуреза.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.