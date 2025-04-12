Урофосцин содержит действующее вещество фосфомицин в виде соли фосфомицина трометамола. Фосфомицин является антибиотиком бактерицидного действия (производное фосфоновой кислоты). Он ингибирует синтез клеточной стенки бактерий, блокируя один из первых этапов синтеза пептидогликана.

Фармакодинамика. Урофосцин содержит фосфомицин [моно (2-амино-2 гидроксиметил-1,3-пропандиол) (2R-цис)-(3-метилоксиранил) фосфонат] — антибиотик, который получают из фосфоновой кислоты и применяют для лечения инфекций мочевыводящих путей.

Фосфомицин влияет на первый этап синтеза клеточной стенки бактерий.

Структура фосфомицина аналогична структуре фосфоэнолпирувата. Именно поэтому он инактивирует фермент енолпирувил-трансферазу, тем самым необратимо блокируя конденсацию уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамина с фосфоэнолпируватом, одну с первых стадий синтеза клеточной стенки бактерий. Фосфомицин может также снижать адгезию бактерий на эпителии слизистой оболочки мочевого пузыря, которая может быть фактором, провоцирующим развитие рецидивирующих инфекций.

В таблице ниже представлены данные по активности фосфомицина трометамола in vitro против клинически изолированных микроорганизмов. Минимальная подавляющая концентрация(МПК) была определена диско-диффузным методом с использованием дисков фосфомицина трометамола 200 мкг. Микроорганизмы с диаметром зоны полного подавления >16 мм (на среде Мюллера — Хинтона) классифицировались как чувствительные (что соответствует 200 мкг/мл).



МПК90 (мкг/мл) Диапазон Чувствительные микроорганизмы E. coli 8 0,25–128 Klebsiella 32 2–128 Citrobacter spp. 2 0,25–2 Enterobacter ssp. 16 0,5–64 Proteus mirabilis 128 0,12–256 S. faecalis 60 8–256 Устойчивые микроорганизмы (диаметр зоны полного подавления >16 мм) Serratia spp. 32 Enterobacter cloacae 256 Pseudomonas aeruginosa 256 Morganella morganii >256 Providencia rettgeri >256 Providencia stuartii >256 Pseudomonas ssp. >256