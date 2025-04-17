Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,22
Экономия при брони: -9,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
316,05
Экономия при брони: -31,22 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
336,99
Экономия при брони: -24,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
319,60
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
329,08
Экономия при брони: -36,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
332,46
Экономия при брони: -48,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
339,51
Экономия при брони: -31,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн