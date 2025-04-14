Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,41
Экономия при брони: -19,07 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
329,17
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
331,11
Экономия при брони: -14,95 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
328,89
Экономия при брони: -12,73 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,41
Экономия при брони: -29,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
317,20 грн