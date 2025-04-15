Днепр (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,03
Экономия при брони: -38,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
348,17
Экономия при брони: -52,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
334,13
Экономия при брони: -23,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
309,56
Экономия при брони: -46,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
315,24
Экономия при брони: -20,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
324,17
Экономия при брони: -61,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
312,82
Экономия при брони: -50,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
329,56
Экономия при брони: -62,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
325,27
Экономия при брони: -21,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
330,59
Экономия при брони: -52,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
323,36
Экономия при брони: -11,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
335,21
Экономия при брони: -68,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,17
Экономия при брони: -9,15 грн