Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
333,94
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
308,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
332,87
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
327,87
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
311,92
Экономия при брони: -49,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
329,34
Экономия при брони: -66,95 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
310,86
Экономия при брони: -48,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
325,96
Экономия при брони: -61,27 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
312,55
Экономия при брони: -47,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
309,17
Экономия при брони: -44,48 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Урофосцин® гранулы для орального раствора 3 г пакет-саше №1
Корпорация Артериум
313,80
Экономия при брони: -3,50 грн